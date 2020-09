U Rusiji bez ozbiljnih komplikacija kod vakcinisanih dobrovoljaca

MOSKVA - Do danas nisu otkrivene ozbiljne komplikacije kod dobrovoljaca koji su primili vakcinu "Sputnjik V" protiv korona virusa, rekao je vodeći istraživač Nacionalnog istraživackog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" Fjodor Lisicin.

"Što se tiče komplikacija, ništa se nije promijenilo, nisu otkrivene ozbiljne komplikacije", rekao je on u intervjuu za TV kanal Rusija-24, prenio je TAS S.

Prema njegovim riječima, neželjeni efekati koji su primijećeni predstavljaju komplikacije koje se javljaju kod bilo koje vakcinacije.

"To čak nisu ni komplikacije, to su uočeni efekti", rekao je on.

Međutim, ruski stručnjak je primijetio da svaka osoba ima individualnu reakciju na vakcinu, pa bi ljudi pre vakcinacije trebalo da se podvrgnu obaveznom medicinskom pregledu.

Rusija je 11. avgusta postala prva zemlja koja je registrovala vakcinu protiv korona virusa pod nazivom "Sputnjik V", a ovu vakcinu razvio je institut "Gamaleja".