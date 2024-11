U Rusiji pooštrena kazna za organizovanje ilegalne migracije

MOSKVA - Predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao je savezni zakon o zatvorskoj kazni do 15 godina za organizovanje ilegalne migracije, javila je agencija RIA Novosti.

Zakon je dopunjen članom 322.1, prema kojem se organizovanje ilegalne migracije koju je izvršila organizovana grupa klasifikuje kao težak ili posebno težak zločin na teritoriji Rusije i utvrđuje zatvorska kazna od osam do 15 godina, uz novčanu kaznu od tri do pet miliona rubalja ili u visini zarade ili drugog primanja osuđenog lica od tri do pet godina i lišavanje prava na obavljanje određenih funkcija u trajanju do deset godina.

Pored toga, povećana je krivična odgovornost za krivična djela vezana za fiktivnu registraciju i registraciju stranih državljana i lica bez državljanstva.

Uvedene su i mjere povećane odgovornosti za falsifikovanje, izradu ili promet falsifikovanih isprava.

Za to je zaprećena kazna zatvora od dve do šest godina.

