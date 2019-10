U Rusiji pronađen tenk za "nuklearnu apokalipsu"

U Rostovskoj oblasti Rusije pronađen je tenk "Ladoga", pod nadimkom "vozilo nuklearne apokalipse", piše "Rosijska gazeta".

Prema informacijama portala, ukupno je bilo proizvedeno pet vozila ovog modela. Oni su se nazivali i „teškim limuzinama“, pošto je trebalo da se koriste kao komandno-štabna vozila za visoke vojne i političke zvaničnike SSSR-a, prenose Novosti.

Tenkovi, u kojima može da stane šest ljudi, bili su dobro zaštićeni od oružja za masovno uništenje, zato su bili teški po 42 tone.

Lenjingradski konstruktori su opremili oklopno vozilo snažnim ventilacionim i klima-uređajima. Oni su, između ostalog, posedovali i najnovije, u tom trenutku, sisteme za vezu i osmatranje, televizijske kamere i uređaje za kontrolu životne sredine.

It's good to know that at least one VZTS Ladoga, T-80-based vehicle protected agains NBC treats, unusually comfortable (for a soviet vehicle) at least for 4 passengers (btw one of those was used at Chernobyl) still exists, tho somewhat battered more pics https://t.co/tEQftS76jg https://t.co/5NV6L9cazw pic.twitter.com/EBu6lP8ckL