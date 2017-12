U SAD snijeg skoro metar

VAŠINGTON - U jednom gradiću u američkoj državi Pensilvaniji napadalo je 86 cm snijega, tokom snježne oluje, zbog čega je u tom gradu proglašeno vanredno stanje, prenosi BBC.

Snijeg je prekrio cijeli grad, ali i okolinu. Policija je upozorila sve vozače da je vožnja po takvim uslovima veoma opasna i da su putevi potpuno neprohodni. Da muka stanovnika gradića Eri bude veća, meteorolozi su najavili za danas novu snježnu oluju.

Gradski zvaničnici već su proglasili stanje elementarne nepogode i vanrednu situaciju.

Erie, PA got 53” of snow in just 30 hours! Wish I was home! ❄️ ⛄️ pic.twitter.com/W8Pdob6qDt

Najslikovitiji opis nepogode koja je zadesila Eri nalazi se na društvenim mrežama, koje su preplavljene slikama zatrpanih kuća, automobila....Mnogi su morali lopatama da krče put iz kuće, jer je snijeg napadao i do vrha ulaznih vrata kuća.

So, since 12 AM Christmas Day, #EriePA has gotten over 55 inches of snow. Their average for December and January COMBINED is just over 57 inches. Here's what Erie looks like right now: pic.twitter.com/NigHc79iGD