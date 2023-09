U Švedskoj pao snijeg (VIDEO)

STOKHOLM - Na sjeveru Švedske kao da je već uveliko počela zimska sezona, a meteorološka služba izdala je narandžasto upozorenje na snijeg i vjetar u kombinaciji sa snježnim padavinama u dijelovima unutrašnjosti sjevernog Norbotena, prenose švedski mediji.

Neki gradovi su se uveliko zabijelili, a u Kiruni u Laponiji izmjereno je do 40 centimetara snijega što je najveća količina u ovom dijelu godine u posljednjih 118 godina.

Lokalni saobraćaj je privremeno obustavljen, kao i školski autobusi u centru Kirune i Jukasjarvija.

Švedski septembarski rekord za visinu snijega je 62 centimetra u Sosjou u Jamtlandu, a toliko snijega je napadalo 28. septembra 1954. godine, prenio je Euronews.

U južnim dijelovima Švedske snijeg je, međutim, daleko, pa se u Skaneu očekuju temperature i do 25 stepeni do kraja ove sedmice.

Meanwhile, Kiruna in Sweden had 40cm of snow yesterday pic.twitter.com/a8nq8W8BbE