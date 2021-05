U Turskoj uhapšen bliski saradnik Al-Bagdadija

ISTANBUL - Bliski saradnik ubijenog lidera Islamske države Abu Bakr al-Bagdadija uhapšen je u Istanbulu, saopštila je danas turska policija.

U saopštenju je precizirano da je avganistanski državljanin identifikovan samo tajnim imenom Basim, uhapšen u srijedu u okrugu Atašehir na azijskoj strani grada.

U medijskim izvještajima o akciji turske obaveštajne službe se navodi da je osumnjičeni bio uključen u skrivanje Al-Bagdadija u sirijskoj provinciji Idlib nakon pada Islamske države 2019. godine, prenosi AP.

Al-Bagdadi je ubijen u raciji na skrovište u Siriji koju su izveli američki specijalaci u oktobru te godine.

Turski mediji objavili su fotografiju proćelavog muškarca s bradom nakon hapšenja i fotografiju navodno iste osobe iz ranijeg perioda, s dugom kosom, gustom bradom i u maskirnoj odjeći kako maše zakrivljenim mačem.

Novinska agencija Demiroren javila je da je Basim osumnjičen da je organizovao obuku za Ilamsku državu u Siriji i Iraku, kao i da je bio u odboru te terorističke organizacije koji je donosio odluke.

Agencija dodaje da je on u Tursku ušao sa lažnim pasošem i lažnom ličnom kartom.

#ISIS's former leader al-Baghdadi's right-hand man, an Afghan national code-named "Basim" has been detained in Istanbul. Why is #Turkey the favourite hiding spot for Islamic terrorists? pic.twitter.com/xCd9IcY0EG