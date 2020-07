U Velikoj Britaniji uhapšeno više od 700 ljudi, zaplijenjene tone droge

Britanska agencija za borbu protiv teškog i organizovanog kriminala (NCA) saopštava da je u saradnji sa drugom evropskim policijama, uspjela je da probije kodirane barijere i prodre u tajni komunikacioni sistem Enkročat, koji koriste trgovci drogom i oružjem.

To je dovelo do hapšenja čak 746 osobe, među kojima su značajna imena evropskog podzemlja, kao i zapljene više od dvije tone narkotika, nekoliko desetina komada oružja i oko 54 miliona funti gotovog novca.

Samu istragu pokrenule su i predvodile francuska i holandska policija u saradnji sa britanskom agencijom za borbu protiv organizovanog kriminala i Evropolom.

Operacija je trajala preko tri mjeseca.

Police and the NCA have dismantled entire organised crime groups in the biggest ever law enforcement operation. We have: - Arrested more than 740 people - Seized over £54million in criminal cash - Seized more than two tonnes of Class A and B drugs > https://t.co/W0hltGZpjy pic.twitter.com/4IWEiuKTIV