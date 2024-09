U bombardovanju ubijeni fudbaler, njegova žena i četvoro djece

Fudbaler Hamdi Lubad, član Al-Jarmuka, poginuo je u bombardovanju pojasa Gaze.

Po podacima novinara Abubakara Abeda, Hamdi Lubad je sa ženom i četvoro djece, tačnije četiri kćerke, postao žrtva izraelskog avionskog bombardovanja njihovog stana u sektoru Gaza.

“Lubad je čak 303. fudbaler koji je poginuo u ovim bombardovanjima “, ističe se.

Podsjetimo, najmanje 40 ljudi je ubijeno, a 60 je povrijeđeno u izraelskom napadu na palestinski kamp u oblasti al-Mavasi u Kan Junisu, na jugu Pojasa Gaze.

Civilna odbrana Gaze saopštila je da je u napadu pogođeno najmanje 20 šatora u kojima su spavali raseljeni Palestinci, prenosi Al džazira.

Oblast Al-Mavasi, gdje postoji veliki privremeni kamp za prihvat palestinskih izbjeglica, izraelska vojska je označila kao "bezbjednu zonu" tokom svojih kopnenih napada na obližnje gradove Rafu i Kan Junis, prenosi Kurir.

