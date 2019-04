U bombaškim napadima na crkve i hotele više od 100 mrtvih

​KOLOMBO - U bombaškim napadima na tri crkve i tri hotela u Šri Lanki poginulo je 138 ljudi, dok je više od 400 ranjeno, rekli su bolnički i policijski izvori.

Samo u crkvi Svetog Sebastijana u sjevernom predgrađu Kolomba poginulo je više od 50 ljudi, rekao je policijski zvaničnik agenciji Rojters.

Direktor Nacionalne bolnice u Kolombu Samindi Samrakon potvrdila je da je poginulo najmanje 20 lica i da je 280 povrijeđeno.

Portparol policije rekao je da su mete bombaških napada na katolički Uskrs bile tri crkve i tri hotela.

Najmanje dva hotela i jedna od crkava su u Kolombu, glavnom gradu Šri Lanke. Treća crkva, koja je bila meta napada, je u mjestu Negombo, sjeverno od Kolomba.

An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0