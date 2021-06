U čemu se sve vozi Bajden: "Tvrđave" i na nebu i na zemlji

Američki predsjednik Džo Bajden stigao je u Ujedinjeno Kraljevstvo, na prvu stanicu njegove osmodnevne turneje po Evropi, tokom koje će koristiti čitav niz specijalnih vazdušnih i kopnenih vozila koja treba da mu osiguraju bezbjedno i udobno kretanje.

Od svih prevoznih vozila je, kako navodi BBC, možda najpoznatiji predsjednički avion "Air Force One", koji je juče sletio u bazu britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva Mildenhal u Sufolku, u Engleskoj, gdje se Bajden sreo sa američkim vojnicima stacioniranim u toj bazi, prije leta za Kornvol gdje će biti održan samit G7.

BBC pojašnjava da avion "Air Force One" ima naprednu komunikaciju, avioelektroniku i odbranu, a posjeduje i mogućnost punjenja gorivom u vazduhu, što u teoriji znači da ti avioni imaju neograničen domet.

U unutrašnjosti aviona se nalazi 372 kvadratna metra prostora na tri nivoa. Pored predsjedničkog apartmana, tu je i medicinsko odjeljenje, kuhinja i prostor za savjetnike, službenike tajne službe i novinare. Za kratka putovanja u vazduhu, predsjednik koristi helikopter "Marine one".

Kada dotakne tlo, predsjednik Bajden prelazi u Cadilac One koji nosi nadimak "zvijer".

Ova generacija predsjedničkih automobila debitovala je 2018. godine, a proizvođač "General motors" i američka tajna služba nisu previše odali njegove specifiče bezbjednosne karakteristike.

Izvještaji, međutim, sugerišu da je težak oko devet tona, da ima blindiranu karoseriju i neprobojne prozore. Navodno ima bacače granata sa suzavcem, kamere za noćni nadzor i ugrađen satelitski telefon."Zvijer" može da primi najmanje sedam ljudi i ima širok spektar medicinskog materijala, uključujući frižider sa krvlju koja se podudara sa predsjednikovom krvnom grupom, u slučaju nužde.

