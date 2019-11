U dečkovom telefonu pronašla fotografije zlostavljane djece pa se ubila

U javnosti su se pojavile SMS poruke koje su razmjenjivali djevojka i njen dečko pedofil pošto je u njegovom telefonu pronašla fotografije zlostavljane djece, prije nego što se ubila.

Lidija Roberts (21) osjećala se "zgroženo" pošto je u drugom telefonu dečka Adama Velsa (27), dok je on bio na poslu, pronašla bolesne fotografije.

Par je počeo da se svađa zbog toga preko poruka, nakon čega se Vels vratio u zajednički stan gdje su nastavili svađu. Nakon toga je izašao u grad sa društvom, a kada se vratio kući oko 3.30 sati ujutru, pronašao je Lidiju mrtvu u stanu. Prethodno ga je prijavila policiji.

Vels, inače biznismen, se pojavio na sudu i naloženo mu je da potpiše registar seksualnih prestupnika na pet godina zbog nepristojnih slika. Na suđenju se saznalo da je Roberts i ranije imala suicidne pokušaje i da su joj potpisani lijekovi za depresiju.

Žrtva i Vels bili su u vezi dvije godine prije tragičnog događaja u junu 2017. godine.

Vels se u julu 2018. pojavio na sudu, optužen za posjedovanje 31 "nepristojne fotografije djece". Kažnjen je sa jednogodišnjim društveno-korisnim radom, uskoro je promijenio prezime u Skot i promijenio i posao.

Majka žrtve ispričala je na suđenju da se Lidija osjećala "povrijeđeno i odvratno kada je pronašla fotografije".

"Imam utisak da je on natjerao da uradi to što je uradila. Kao porodica mi smo uništeni gubitkom naše divne kćerke i nikada mu to nećemo oprostiti", rekla je majka Mišel.

Lidija je dječku pedofilu napisala u nekoliko poruka:

"To je toliko pogrešno, na toliko mnogo nivoa. Pogledaj tu fotografiju i reci mi da je legalna. Imaš problem Adame, gotovo je među nama. Kako možeš da mi kažeš da ovo nije pedofilija? Ne mogu da budem s nekim ko voli djecu. Moraš da shvatiš da nije ispravno gledati takve fotografije djevojčica. Vidiš da ona ima jedva 10 godina".

Iako su više puta pokušavali da pričaju sa Adamom, jer je on posljednji vidio njihovu kćerku živu, Lidijinim roditeljima to nije uspjelo, prenosi "Telegraf.rs".