U državu Njujork ulazak dozvoljen samo uz negativan korona test

Guverner države Njujork Endru Kuomo donio je ekstremnu mjeru u borbi protiv pandemije - ulazak u Njujork dozvoljen je samo uz negativan test na virus korona i obavezan karantin.

Kuomo je rekao da će Njujork zahtijevati od svih koji dolaze da imaju negativan test ne stariji od tri dana. Takođe, moraće da odu u karantin na nedjelju dana, ali mogu da izađu iz njega poslije četiri dana ako im i drugi test bude negativan, prenijeli su američki mediji.

NEW: @NYGovCuomo announces NYS is shifting from a quarantine list to a testing policy. ➡️ Get a negative test within 3 days BEFORE arriving in NYS. ➡️ Once you arrive in NYS, wait 3 days and then take a test on the 4th day (or after). ✅ If both are negative, no quarantine.