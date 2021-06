U eksploziji gasovoda poginulo 11, teško povrijeđeno 37 osoba

PEKING - Najmanje 11 ljudi je danas poginulo, a 37 teško povrijeđeno u eksploziji gradskog gasovoda u centralnoj Kini, saopštili su zvaničnici.

Eksplozija se dogodila u stambenoj četvrti u gradu Šijan u provinciji Hubei, a ukupno je povrijeđeno 144 ljudi, prenio je AP.

U toku je spasilačka akcija, a za sada nema informacija o uzroku eksplozije.

U sličnoj eksploziji u sjeveroistočnoj luci Chingdao 2013. poginulo je 55 osoba u eksploziji podzemnog gasovoda.

At around 6:30 in the morning on June 13, a natural gas explosion occurred in Yanhu Community, Zhangwan District, Shiyan City, Hubei Province, causing many people to be trapped. pic.twitter.com/XoL3UV6QHc