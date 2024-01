U eksploziji stotinu poginulih (VIDEO)

KERMAN - Više od 100 osoba poginule su danas u eksploziji u iranskom gradu Kermanu, u blizini groblja gdje je sahranjen nekadašnji komandant Iranske revolucionarne garde Kasem Solejmani, javili su iranski državni mediji.

Dodaje se da je ranjeno najmanje 170 osoba.

Kako navodi iranska novinska agencija IRNA, čule su se dvije eksplozije u Kermanu, na obilježavanju četvrte godišnjice njegovog ubistva.

"Ovo je teroristički napad", rekao je zamjenik guvernera pokrajine Kerman.

BBC navodi da se na video snimku koji se pojavio na internetu vidi nekoliko tijela na putu.

Nekoliko stotina ljudi se kretalo ka grobnici u sklopu ceremonije odavanja pošte Solejmaniju kada je došlo do napada.

Veliki broj ambulantnih vozila stiglo je na mjesto nesreće i oni su prebačeni u lokalne bolnice.

Solejmani je dvije decenije predvodio iranske elitne Kuds jedinice i bio je na čelu inostranih operacija Islamske revolucionarne garde (IRCG), a ubijen je u američkom vazdušnom napadu kod Bagdada, u januaru 2020. godine.

Britanski javni servis dodaje da se Solejmani smatrao najmoćnijom figurom u Iranu, nakon vrhovnog vođe ajatole Alija Hamneja, a kao komandant Kuds snaga bio je "arhitekta iranske politike u regionu".

Dodaje se da je bio zadužen za tajne misije snaga Kuds i njihovo pružanje smjernica, finansiranja, oružja, obaveštajne i logističke podrške savezničkim vladama i oružanim grupama, uključujući Hamas i Hezbolah.

Bivši američki predsednik Donald Tramp, koji je naredio napad na Solejmanija, opisao ga je kao "najtraženijim teroristom u tom trenutku".

