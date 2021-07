U eksploziji u Somaliji ubijeno najmanje pet fudbalera

Najmanje pet fudbalera poginulo je danas u eksploziji naprave postavljene na autobus koji ih je prevozio u lučkom gradu Kismajo, u Somaliji, saopštila je policija.

''Potvrdili smo pet smrtnih slučajeva i više od 12 povrijeđenih'', rekao je predstavnik lokalne policije Rojtersu.

Agencija ne navodi za koji fudbalski klub su igrali ubijeni igrači, dok drugi mediji pišu da je riječ o lokalnom klubu.

