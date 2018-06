U kojim gurmanlucima su uživali Tramp i Kim na radnom ručku?

SINGAPUR - Sporo kuvana goveđa rebra i slatko-kisela hrskava svinjetina bili su, pored ostalog, danas na meniju na radnom ručku američkog predsjednika Donalda Trampa i sjevernokorejskog lidera Kim Džong-una, na kojem su kombinovani uskusi istoka i zapada tokom istorijskog samita dvojice lidera u Singapuru.

Na meniju, koji je objavila Bijela kuća, Tramp i Kim mogli su da uživaju u mnogobrojnim predjelima, među kojima su bili koktel od škampi i salata od avokada, salata od zelenog manga sa prelivom od limete i meda i svježom hobotnicom, kao i korejsko jelo s punjenim krastavcem.

Glavna jela uključuju sporo kuvana goveđa rebra, poslužena uz sječeni krompir zapečen u mlijeku i bareni brokoli, slatko-kiselu hrskavu svinjenitu i prženi pirinač sa ljutim sosom, kao i korejsko jelo - dinstani bakalar na soji sa rotkivcama i povrćem iz Azije.

Za dezert, lideri dvije zemlje i članovi njihovih delegacija mogli su da biraju između kolača od crne čokolade, sladoleda od vanile sa prelivom od višnje i kremom punjenog brioš.

Participants and the menu for today’s working lunch: pic.twitter.com/yT6hP3QEdZ