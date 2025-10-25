U kući u Njemačkoj pronađena tri tijela

U porodičnoj kući u njemačkom gradu Solmsu, u saveznoj pokrajini Hessen, danas poslijepodne policija i spasilačke službe pronašli su tri tijela.

Jedna osoba s teškim povredama prevezena je u bolnicu, piše Bild.

Prema prvim informacijama, policija je oko 11 sati ujutro zaprimila više hitnih poziva.

Svjedoci su javili o povrijeđenoj osobi koja se nalazila u dvorištu kuće u gradskoj četvrti Niederbiel.

Po dolasku na mjesto događaja, policijske patrole zatekle su osobu s povredama glave, koju su spasilačke službe odmah prevezle u najbližu bolnicu.

Unutar kuće pronađena su tijela tri osobe.

Ljekar hitne pomoći mogao je samo potvrditi njihovu smrt.

Okolnosti ovog događaja još su potpuno nejasne.

Identitet, pol i međusobni odnosi žrtava za sada nisu poznati, a državno tužilaštvo i policija pokrenuli su detaljnu istragu kako bi utvrdili uzrok smrti.

Iz policije su poručili kako nije postojala opasnost za širu javnost, prenosi Index.

