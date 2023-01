U lavini nastradao svjetski šampion (FOTO)

​Sportsku javnost je potresla vijest da je život izgubio bivši šampion svijeta u "half-pajpu" u slobodnom skijanju, 32-godišnji Kajl Smejn.

Ovaj Amerikanac je sa još jednom osobom izgubio život u Japanu, a po njih je bila kobna lavina, javljaju mediji iz SAD.

Smejn i, kako se navodi, jedan austrijski skijaš čiji identitet tek treba da se tačno utvrdi, poginuli su u blizini japanskog planinskog odmarališta Hakuba, na 2.469 metara nadmorske visine, prenose Novosti.

Friends, we lost one of te best ever. Kyle Smaine was a member of the Pagely team and a pro skier. Humble, even with his enormous talents, authentic, and so kind. He was beloved beyond words and truly a top human being. We were lucky to have known him. Love you, dear friend. pic.twitter.com/G8w8g0Svb9