U libijskoj naftnoj kompaniji ubijena dva radnika i dva napadača

TRIPOLI - Dva radnika libijske državne naftne kompanije i dvojica napadača ubijeni su danas u napadu na sjedište Nacionalne naftne korporacije (NOC) u Tripoliju, rekao je bezbjednoni zvaničnik.

Snage povezane sa vlastima u Tripoliju objavile su slike noge za koju je rečeno da je dio tijela napadača koji se raznio.

"Do sada su poginula dva radnika NOC-a i dva napadača", rekao je Ahmad Ben Salim, portparol jedinice za specijalne intervencije.

Prethodno je iz zgrade bezbjedno evakuisan predsjednik kompanije Mustafa Sanalah.

Očevici su rekli da je napad počeo jutros serijom detonacija i da su u akciji učestvovale tri maskirane osobe.

#Breaking Armed group attacked NOC headquarters in #Tripoli. Shootings & explosions can heard near the building. #Libya pic.twitter.com/p7h8kU4n0N