U maramicama za bebe pronašli kokain vrijedan skoro 12 miliona dolara

LAREDO - Službenici američke carine i granične službe otkrili su skoro 700 kilograma kokaina skrivenog u pošiljci maramica za djecu.

Zaplijena narkotika dogodila se prošlog petka na Međunarodnom mostu solidarnosti Laredo-Kolombia, navodi agencija u saopštenju za javnost.

Most, koji se nalazi na američko-meksičkoj granici, povezuje Laredo u Teksasu preko rijeke Rio Grande s meksičkom državom Nuevo Leon.

Dužnosnici kažu da je službenik na mostu solidarnosti zaustavio traktorsku prikolicu koja je dovozila pošiljku maramica za bebe na sekundarnu inspekciju.

Colossal, record setting seizure. Largest Cocaine bust in 20 years! The Laredo Port of Entry seizes over 1,500 pounds of cocaine from Transnational Criminal Organizations! Extremely proud of our @CBP employees for keeping our communities safe. pic.twitter.com/WKDAFD4zIm