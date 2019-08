U mrtvačkim sanducima krili 300 kilograma droge

Kolumbijska policija pronašla je čak 300 kilograma pretražujući mrtvačka kola na području Santandera u sjevernoj Kolumbiji.

Umjesto mrtvaca, u dva mrtvačka sanduka prenošeni su paketići koje je policija zaplijenila, a vozač je uhapšen.

