U napadu na bolnicu u Lugansku poginulo 14 osoba, 24 ranjeno (VIDEO)

MOSKVA - Ukrajinska vojska pogodila je bolnicu u mjestu Novoajdar u Luganskoj Narodnoj Republici iz višecjevnog raketnog sistema HIMARS američke proizvodnje, pri čemu je poginulo 14 ljudi, a 24 je ranjeno, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

"Danas oko 7.30 časova po lokalnom vremenu u gradu Novoajdaru u Lugansku, ukrajinske oružane snage su namjerno pogodile zgradu bolnice višecjevnim raketnim bacačima sistema HIMARS američke proizvodnje", navodi se u saopštenju.

WATCH: #BNNUkraine Reports Footage shows the aftermath of a Ukrainian Army strike on a hospital in #Novoaidar #Luhansk, according to Russian Defense sources. The hospital appears to have been completely destroyed in the footage. pic.twitter.com/SjtXwbnwbw