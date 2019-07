U napadu na migrantski centar 40 mrtvih, 80 ranjenih

​TRIPOLI - Najmanje 40 osoba je rano jutros ubijeno, a 80 ranjeno u vazdušnom udaru na pritvorski centar za migrante u predgrađu Tripolija, glavnog grada Libije.

Ovo je najveći broj žrtava nekog vazdušnog udara od kako su snage lojalne Halifi Haftaru prije tri mjeseca pokrenule ofanzivu za zauzimanje prestonice koja je pod kontrolom međunarodno priznate vlade, prenosi Rojters.

Kako se napominje, migrantski centar se nalazi u blizini vojnog kampa.

Vlada u Tripoliju je saopštila da je na desetine ljudi ubijeno ili ranjeno u napadu za kog je optužila "ratnog zločinca Halifa Haftara".

Agencija UN za izbeglice u Libiji osudila je napad na migrantski centar, u kom je bilo 616 migranata i izbjeglica, većinom iz Afrike, navodi AP.

