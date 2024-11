U napadu u Amsterdamu povrijeđeno 10 izraelskih navijača, poslati spasilački avioni (VIDEO)

TEL AVIV - Propalestinski napadači povrijedili su 10 izraelskih fudbalskih navijača u Amsterdamu, poslije čega je izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio slanje spasilačkih aviona za izraelske građane u Nizozemskoj, prenosi Tajms of Izrael.

Napadači koji su uzvikivali "Oslobodite Palestinu" napali su juče navijače Makabija iz Tel Aviva u Amsterdamu, od kojih se dvoje vode kao nestali a 10 je povrijeđeno, saopštilo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je slanje dva spasilačka aviona kako bi pomogao izraelskim građanima nakon napada u Amsterdamu.

Izraelsko ministarstvo nacionalne bezbjednosti pozvalo je svoje građane u Amsterdamu da ostanu u hotelima dok traju istrage.

Napadi su, prema riječima izraelskog ministra bezbjednosti Itamara Ben-Gvira, bili motivisani antisemitizmom, a žrtve su, kako je naveo, napadnute "velikom okrutnošću samo zbog svoje jevrejske i izraelske pripadnosti", prenio je Rojters.

Nije odmah poznato šta je tačno bio povod napada, a izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar zatražio je od nizozemskih vlasti da pomognu izraelskim državljanima da bezbjedno stignu do aerodroma.

Updates from the pogrom in Amsterdam: - Approx 50 arrested, including Turkish and Ira Ian migrants - Est 30 Israelis injured with some still missing - Mobs of Arabs premeditated violent assaults outside of the football match -Israel has organized emergency rescue flights for… pic.twitter.com/ToWyyGDsXL