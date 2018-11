U napadu u Melburnu jedna osoba ubijena, dvoje povrijeđenih

MELBURN - Jedna je osoba preminula od ubodnih rana, a dvije su povrijeđene nakon napada muškarca u centru Melburna, objavila je australijska policija.

Policija je upucala napadača koji je i njima prijetio nožem, te je on prevezen u bolnicu u kritičnom stanju.

'Troje je ljudi izbodeno, a nažalost, jedna od povrijeđenih osoba je preminula na mjestu', rekao je policijski zvaničnik Dejvid Klajton.

Napad se u ovom trenutku ne povezuje s terorizmom, dodao je.

Bourke Street Melbourne CBD Car Fire : perpetrator fights with police : gets knocked over with shopping trolley outside Target and Cotton On Clothing. #BourkeSt pic.twitter.com/idgHEgRryd