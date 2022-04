U napadu u Tel Avivu ranjeno najmanje šest osoba

JERUSALIM - Najmanje šest osoba je ranjeno u oružanom napadu u Tel Avivu za koji policija navodi da je izvršio terorista, javili su danas lokalni mediji.

Na snimcima emitovanim na lokalnim medijima vidi se velika prisutnost policije i pripadnika Službi za vanredne situacije u centru grada.

"Terorista je otvorio vatru i potom je pobjegao. Ranjeno je nekoliko osoba", rekao je portparol policije Eli Levi.

Izraelski mediji javili su da je najmanje šest osoba ranjeno, od čega je troje u teškom stanju.

Half a dozen injuries in Tel Aviv, after unknown gunman shot on Israeli settlers on Dizengoff Street. Motives unknown. This shooting happens at the height of an Israeli military operation to deter security incidents. #TelAviv pic.twitter.com/AJdhvDZPca