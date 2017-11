U napadu u blizini džamije u Egiptu poginulo 200 ljudi

KAIRO - Egipatska državna televizija potvrdila je da je 200 ljudi poginulo u koordinisanom bombaškom i oružanom napadu na sjeveru Sinaja, dok je 125 ranjeno.

Napad se dogodio na džamiju u Bir el Abedu, u blizini grada Ariša, a zatim je uslijedio oružani napad militanata.

Eksplozija se dogodila u blizini džamije u vrijeme molitve, a zatim je uslijedio oružani napad militanata, rekli su očevici i pripadnici službe bezbjednosti, prenijela "Raša tudej".

Očevici su rekli da je eksplozivna naprava aktivirana u blizini džamije Al Raudah u centru grada, piše egipatski list Al Masri Al Joum. Svi oni koji su počeli da bježe iz džamije postali su žrtve napada islamista.

Očevici su rekli da su vozila hitne pomoći prevozila ranjene u obližnje bolnice. Lokalni mediji javljaju da su i vozila hitne pomoći bila meta napada militanata.

Iz kabineta predsjednika Egipta Abdelfataha el Sisija saopšteno je da su proglašena tri dana žalosti.

Vlasti u Egiptu se od 2013. godine bore protiv džihadista na sjevernom poluostrvu, otkako je smijenjen bivši predsjednik Egipta Muhamed Morsi.

Militanti u Sinaju su od 2014. godine povezani sa "Islamskom državom" i preuzeli su odgovornost za brojne napade koji su izvršeni od tada.

a number of civilians martyred & 85 injured in a terrorist attack on Al-Roda Mosque, west of Al-Aresh, N. #Sinai, #Egypt pic.twitter.com/DZOnaZxQyH