U napadu u blizini džamije u Egiptu poginulo preko 100 ljudi

KAIRO - Najmanje 115 osoba je poginulo, a više desetina je povrijeđeno u eksploziji u blizini džamije u gradu Al-Ariš, u sjevernom dijelu Sinaja, u Egiptu.

Eksplozija je odjeknula nedaleko od jedne džamije odmah nakon džume-namaza, redovne zajedničke molitve muslimana petkom.

Broj od 115 smrtno stradalih objavila je egipatska državna novinska agencija, pozivajući se na zvanične izvore.

Vlasti u Egiptu se od 2013. godine bore protiv džihadista na sjevernom poluostrvu, otkako je smijenjen bivši predsjednik Egipta Muhamed Morsi.

Militanti u Sinaju su od 2014. godine povezani sa "Islamskom državom" i preuzeli su odgovornost za brojne napade koji su izvršeni od tada.

a number of civilians martyred & 85 injured in a terrorist attack on Al-Roda Mosque, west of Al-Aresh, N. #Sinai, #Egypt pic.twitter.com/DZOnaZxQyH