U odbrani Izraela od Irana učestvovali i američki razarači (VIDEO)

​TEL AVIV - Centralna komanda SAD podijelila je video snimke dva razarača koja su učestvovala u odbrani Izraela u utorak uveče od iranskog raketnog napada.

Snimci uglavnom prikazuju mrkli mrak sa zvukovima sirena u pozadini - sve dok brodovi ne zapucaju.

Da podsjetimo, Iran je lansirao više od 180 balističkih raketa na Izrael, manje od 24 sata nakon što je Izrael započeo ograničenu i ciljanu kopnenu ofanzivu na Liban.

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu obećao je da će Iran platiti za napad.

Pojedini analitičari navode da će odgovor Izraela ovog puta biti vjerovatno oštriji, sugerišući da bi Izrael mogao da gađa iranska nuklearna ili naftna postrojenja, prenosi "Telegraf".

The U.S. Sixth Fleet guided missile destroyers USS Cole (DDG 67) and USS Bulkeley (DDG 84) engaged multiple Iranian ballistic missiles in defense of Israel from the Eastern Mediterranean Sea, October 1, 2024. pic.twitter.com/phN9mMpXMT