U ovoj školi đake uče da kolju i tranžiraju životinje (FOTO)

Učenici srednje škole u ​​Misuriju započinju svoj školski dan jutarnjim lovom, a zatim nastavljaju sa klanjem i kuvanjem životinjskog mesa.

Učenici uče da love, seciraju i identifikuju životinjske organe, obrađuju meso i pripremaju ga za kuvanje u okviru programa koje nudi poglavlje o budućim poljoprivrednicima u Americi (FFA).

"To ih pomalo tjera iz zone komfora", rekla je Elis za Njujork tajms, dodajući da su časovi važni dok se Amerikanci bore sa ogromnim računima za namirnice.

