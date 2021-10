MOSKVA - U padu ruskog aviona L-410, koji se danas srušio u regionu Tatarstan, poginulo je 19 osoba, dok su tri povređene, javili su ruski mediji.

Ministarstvo za vanredne situacije potvrdilo je da su se u avionu nalazile 23 osobe, javila je agencija RIA.

Druge pojedinosti o nesreći za sada nisu saopštene.

#URGENT: An L-410 plane with more than 20 people on board crashed in Russia’s Tatarstan, 16 reported dead DETAILS TO FOLLOW pic.twitter.com/VLFNSPhOgD