U požarima na Havajima nestao istorijski grad, desetine nastradalih (FOTO)

Najmanje 36 ljudi poginulo je na havajskom ostrvu Maui gdje su požari, potpomognuti vjetrom uragana, uništili veći dio ljetovališta Lahaina, navodi se u saopštenju okruga Maui objavljenom kasno u srijedu po lokalnom vremenu.

Brajan Šac, američki senator s Havaja, objavio je na društvenoj mreži da je Lahaina "gotovo potpuno spaljena".

Otprilike 271 građevina oštećena je ili uništena, saopštio je Honolulu Star-Advertiser, pozivajući se na službene izvještaje o preletima koje su izvršili američka civilna vazdušna patrola i vatrogasna služba Mauija.

U srijedu su neki saopštili da su ljudi skakali u okean kako bi se spasili od vatre. Američke obalne straže rekle su da su spasile najmanje desetak ljudi iz mora.

Gradonačelnik okruga Maui Richard Bissen Jr. rekao je na konferenciji za novinare da su domovi i poslovne zgrade gotovo posve uništene u gradu od nekih 12.000 stanovnika.

Stanovnici su kazali za lokalni medij da gori gotovo svaka brodica u luci.

Another before & after from Lahaina, Maui (before from Google Maps, after from Richard Olsten on Facebook) pic.twitter.com/BDuki206Oo