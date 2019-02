U požaru na željezničkoj stanici u Kairu poginulo 25 osoba

​Najmanje 25 ljudi je poginulo u srijedu u požaru na glavnoj željezničkoj stanici u Kairu, objavila je egipatska državna televizija, prenosi Anadolu Agency (AA).

Prema navodima egipatske televizije, još pedesetak ljudi je povrijeđeno.

Nacionalna uprava željeznica Egipta potvrdila je da je došlo do nesreće na glavnoj željezničkoj stanici Ramses u Kairu, ali nisu objavili podatke o mrtvima i povrijeđenima. Dodali su da je do požara došlo nakon što je voz iskočio iz šina i udario u sigurnosnu barijeru, što je dovelo do eksplozije rezervoara za gorivo.

Egipatski premijer Mustafa Madbouli posjetio je stanicu Ramses i obećao da će odgovorne za nesreću dovesti pred lice pravde. Glavni egipatski tužilac Nabil Sadek naložio je povođenje istrage i poslao tim stručnjaka na stanicu.

Egipatski željeznički sistem ima lošu sigurnost zbog slabog upravljanja i nedostatka investicija. U požaru koji je zahvatio putnički voz u blizini Kaira 2002. godine poginulo je više od 350 ljudi.

