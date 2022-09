U požaru poginulo 17 ljudi, vatra progutala restoran

U požaru, koji je izbio danas u restoranu na sjeveroistoku Kine, poginulo je 17 ljudi, a tri osobe su povrijeđene, javila je državna televizija ČTV.

Vatra je izbila oko 13 čsova po lokalnom vremenu u malom restoranu u Čengčuenu, glavnom gradu provincije Jilin, prenosi Rojters.

Svi povrijeđeni su prebačeni u bolnicu, a toku je istraga nadležnih kako bi se utvrdio uzrok nesreće, prenosi b92.

17 Killed in Restaurant #Fire in #China's #Changchun Three other people have been hospitalised. The cause of the first is being investigated. pic.twitter.com/EYumybOSnb