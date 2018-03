U požaru u Rusiji poginulo najmanje 48 ljudi

MOSKVA - Najmanje 48 ljudi, među njima i mnogo djece, poginulo je u požaru koji se dogodio juče u tržnom centru u ruskom gradu Kemerovo, saopštilo je danas rusko ministarstvo za vanredne situacije.

U saopštenju ministarstva navedeno je da je više od 40 ljudi povrijeđeno u požaru, a da se 30 ljudi vodi kao nestalo, prenijela je agencija Tass.

Požar u tržnom centru u Kemerovu izbio je na četvrtom spratu, na kome se nalaze bioskop i dječiji zabavni centar i zahvatio je oko 1.600 kvadratnih metara.

Požar je lokalizovan, a pokrenuta je istraga o njegovom izbijanju. Centar "Zimnjaja višnja" (Zimska višnja) prostire se na 23.000 kvadratnih metara, a otvoren je 2013. godine.

Pored bioskopa sadrži prodavnice, salu za kuglanje, dječji centar i vrt za životinje.

There is a fire in a mall in Kemerovo, Siberia and people jumping from the windows :( pic.twitter.com/a4DMqdPQNS