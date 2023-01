U protestima poginulo najmanje 17 ljudi (VIDEO)

LIMA - Najmanje 17 ljudi poginulo je u novim sukobima između pristalica bivšeg predsjednika i policije u jugoistočnom Peruu.

Više desetina je povrijeđeno u ponedjeljak u gradu Juliaka u jednom od najjačih sukoba otkako je bivši predsjednik Pedro Kastiljo uhapšen prošlog mjeseca zbog pokušaja raspuštanja Kongresa.

Njegove pristalice kažu da nova predsjednica Dina Boluarte mora otići i žele prijevremene izbore. Protesti traju već sedmicama, a demonstranti blokiraju i ceste. Takođe, blokirali su i granicu između Bolivije i Perua.

This was the anti-coup protest today in the Aymara town of Juliaca, Peru, moments before the massacre by regime forces that has left 13 dead so far. pic.twitter.com/keN3mt95tk