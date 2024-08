U pucnjavi blizu granice sa Arizonom ubijen jedan, a ranjeno osam migranata

MEKSIKO SITI - Jedan migrant je ubijen, a osam je povređeno kada su neidentifikovani napadači na sjeveru Meksika, blizu granice sa američkom saveznom državom Arizonom, otvorili vatru na vozilo u kojem su putovali, saopštili su danas meksički zvaničnici.

Poginuo je dječak iz južnog Meksika, dok su među povrijeđenima Meksikanci i izbjeglice iz Ekvadora i Afrike, navodi se u zvaničnom saopštenju, prenosi AP.

Tužioci iz države Sonora na sjeveru Meksika potvrdili su da se napad dogodio u nedjelju u naselju Tubutama, otprilike 75 kilometara jugoistočno od Sasabea, na granici sa Arizonom.

Motiv napada za sada nije utvrđen, ali ovo područje je poprište nasilja između suparničkih bandi krijumčara migranata koji su povezani sa ratobornim narkokartelima.

Karteli u Meksiku često zahtijevaju novac od krijumčara koji prevoze migrante kroz njihova područja i ponekad napadaju migrantske konvoje.

