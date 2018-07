U pucnjavi dvoje ubijeno, 14 ranjeno, djevojčica kritično

TORONTO - U pucnjavi blizu centra Toronta dvije osobe su ubijene, 14 je ranjeno, uključujući devetogodišnju djevojčicu koja je u kritičnom stanju, saopštila je kanadska policija.

Policija je navela da je ubijena jedna osoba, a da je u razmjeni vatre sa policijom usmrćen i napadač, prenijela je agencija AP:

Na snimku se vidi muškarac obučen u crnu odjeću i sa crnim šeširom kako brzo hoda i ispaljuje tri hica u najmanje jednu prodavnicu ili restoran, u dijelu Toronta u kome se nalazi mnogo grčkih restorana, prodavnica i kafea.

"Istražujemo sve moguće motive", rekao je zvaničnik policije.

Super raw & clear Video of #Toronto #Danforth shooter via @arilanise on Instagram. pic.twitter.com/6cbrDFHSOX