U pucnjavi u baru u Južnoj Karolini poginule četiri, povrijeđeno 20 osoba

KOLUMBIJA - Najmanje četiri osobe su poginule, a 20 je povrijeđeno u pucnjavi koja se danas dogodila u prepunom baru na ostrvu Sveta Jelena u saveznoj američkoj državi Južna Karolina, saopštili su zvaničnici.

Pucnjava se dogodila u ranim jutarnjim časovima u baru "Vili's", naveli su zvaničnici, prenosi AP.

Kada su šerifovi zamenici stigli na lice mjesta, tamo se već nalazio veliki broj ljudi, a više osoba je zatečeno sa prostrelnim ranama.

"Više žrtava i svjedoka potrčalo je ka obližnjim poslovnim objektima i privatnim posjedima tražeći zaklon od pucnjave", saopštila je kancelarija šerifa okruga Bofort na platformi X.

Među povređenima, četiri osobe se nalaze u bolnicama u kritičnom stanju.

