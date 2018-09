U pucnjavi u centru Sinsinatija četvoro mrtvih

SINSINATI - U pucnjavi u banci u centru Sinsinatija danas su ubijene četiri osobe, uključujući napadača, saopštila je policija.

Načelnik policije Eliot Ajzak rekao je da je napadač otvorio vatru rano jutros ispred banke, a potom ušao u predvorje gdje je razmijenio vatru s policijom, prenosi AP.

Za sada se ne zna da li je napadač pucao sam u sebe ili su ga pogodili policajci.

Gradonačelnik Sinsinatija Džon Krenli rekao je da je napadač "aktivno pucao u nedužne žrtve" i da je scena bila "užasna", napomenuvši da je situacija mogla biti "mnogo gora" da policija nije brzo reagovala i otklonila prijetnju.

Policija je ranije danas saopštila da je "odgovorila na aktivnu situaciju pucnjave u zgradi banke u centru Sinsinatija i da ima više povrijeđenih".

Policja je napisala na Twitter nalogu da je situacija stavljena pod kontrolu prije 10:00 sati ujutru, po lokalnom vremenu.

I have have moved to the scene at Walnut and Fifth streets after updating the Cincinnati shooter: What we know file all morning. @Enquirer pic.twitter.com/jNnF91ItjE