U pucnjavi u Rusiji ubijeno najmanje petoro ljudi, studenti iskaču kroz prozore

​PERM - Najmanje petoro ljudi ubijeno je u pucnjavi u zgradi univerziteta u Permu u Rusiji, javio je portal "RBC njuz", pozivajući se na izvor blizak ruskom Ministarstvu unutrašnjih poslova.

U pres-službi univerziteta rečeno je Rojtersu da je neutralizovan i priveden tinejdžer koji je izvršio napad. Policija je potvrdila navode pres-službe.

Ruska istražna komisija saopštila je da je u pucnjavi ubijeno petoro ljudi, dok je šest lica ranjeno.

Iz Komisije dodaju da je napadač identifikovan kao student Univerziteta.

Ruska agencija TASS prenijela je saopštenje pres-službe univerziteta u kojem se navodi da je određen broj studenata i profesora zaključan u učionicama.

Objavljen je i video-snimak na kojem su prikazani ljudi kako iskaču kroz prozore prizemlja zgrade univerziteta.

