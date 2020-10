U samoubilačkom bombaškom napadu nastradalo najmanje 18 ljudi

U samoubilačkom bombaškom napadu kamionom u istočnom dijelu Agvanistana, život je izgubilo najmanje 18 ljudi, dok je 38 povređeno, potvrdili su zvaničnici.

Portparol avganistanskog ministarstva unutrašnjih poslova je rekao da se napad dogodio u istočnoj provinciji Nangarhar, u blizini džamije u kojoj se lokalno stanovništvo okupilo radi molitve.

Portparol provincijskog guvernera je saopštio da je nekoliko naoružanih muškaraca nakon eksplozije pokušalo da uđe u zgrade okružnih vlasti, ali da su ih avganistanske snage ubile prije nego što su došli do njih.

Kako AP prenosi, niko još uvijek nije preuzeo odgovornost za napad, a poznato je da su u ovom području aktivni talibani i saveznici Islamske države. Obje grupe sprovodile su napade na vladu Avganistana, pripadnike snaga bezbjednosti i civile.

Predstavnici avganistanske vlade i talibani su otpočeli sa pregovorima u Kataru kako bi okončali višedecenijski rat u zemlji, nakon sporazuma o primirju koji su SAD i talibani potpisali 29. februara u Dohi.

Developing: 15 Killed, 32 Injured In Complex Attack On District Building In Nangarhar #Afghanistan #Nangarhar #Explosion #Attack Read more: https://t.co/EUYNXqwDbP pic.twitter.com/M4aYxA3FrL