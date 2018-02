U školi na Floridi ubijeno 17 osoba, pucao bivši učenik

MAJAMI - Najmanje 17 osoba ubijeno je u napadu u školi u Parklandu na Floridi, a policija je saopštila da je napadač uhapšen i da je u pitanju bivši učenik te škole.

Kako je saopštio okružni šerif Skot Izrael, utvrđen je identitet napadača i riječ je o 19-godišnjem Nikolasu Kruzu, prenosi Rojters.

Napadač se predao policiji mirno, kazao je okružni šerif Skot Izrael.

Kod njega je pronađena najmanje jedna puška i više okvira municije. Većina žrtava, njih 12, ubijeno je u samoj zgradi škole a neki i ispred, prenosi AP.

Među žrtvama ima i učenika i odraslih.

