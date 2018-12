U stampedu u noćnom klubu u Italiji šest mrtvih, 50 povrijeđenih

RIM - Šest osoba, od kojih pet maloljetnika, poginulo je dok je najmanje 50 osoba povrijeđeno u stampedu koji je izbio rano jutros na koncertu u disko-klubu u malom gradu na obali Italije, u blizini Ankone, saopštile su italijanske vlasti.

Među poginulima su tri djevojčice i dva dječaka, kao i odrasla žena - majka koja je bila u pratnji kćerke na koncertu u disko-klubu u gradu Korinaldu, gdje je nastupao italijanski reper Sfera Ebasta, izjavio je na licu mjesta načelnik policije u Ankoni Oreste Kapokaza, prenosi AP.

Vlasti nisu za sada navele koliko godina imaju poginuli, ali državni radio RAI javlja da je poginula majka imala 40 godina, kao i da se unutar kluba nalazilo 1.000 ljudi kada je stampedo počeo.

Četrnaest među povrijeđenima su u ozbiljnom stanju, dok je oko 40 osoba zadobilo lakše povrede, rekao je zvaničnik vatrogasne službe Dino Pođali.

Tijela pregaženih žrtava, naveo je on, pronađena su kod niskog zida unutar kluba.

Italijanski zvaničnici Vatrogasno-spasilačke službe rekli su agenciji ANSA da je publika na koncertu u noćnom klubu "Lanterna azura" počela da paniči i da trči ka izlazima nakon što je neko naprskao supstancu sličnu biber-spreju.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe