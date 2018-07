U stanu pronađeno 11 leševa, 10 obješenih o strop

NJU DELHI – Policija pronašla beživotna tijela 11 članova jedne porodice u stanu u centru indijskog glavnog grada Nju Delhija.

Policijski zvaničnici su saopštili da je deset tijela bilo visilo o stropu i s povezima na očima, a da je jedno tijelo pronađeno na podu na sredini prostorije.

Slučaj se dogodio u kvartu Burari, a policijski komesar Vinit Kumar saopštio je da su pronađena tijela prebačena na Centar za forenzičku medicinu gdje će biti provedena autopsija.

U stanu nisu pronađeni nikakvi tragovi borbe, niti su na tijelima vidljive bilo kakve povrede.

Istraga o slučaju je u toku i očekuje se odgovor da li je riječ o grupnom samoubistvu ili višestrukom ubistvu.

#Visuals from Delhi's Burari where bodies of 7 women and 4 men have been found at a house; Police present at the spot, investigation on. pic.twitter.com/CjuReQbaXT