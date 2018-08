U stanu pronašli zadavljenu manekenku

Policija je pronašla tijelo bivšeg Playboyevog modela Christine Kraft (36) u njenom stanu u predgrađu Ardmorea, u saveznoj državi Pensilvaniji.

Prema nalazu obdukcije, ubica je zadavio atraktivnu manekenku i nanio joj ozljede tupim predmetom. Ali cijeli slučaj obavijen je velom tajne - djevojka je ubijena u srijedu u mirnoj četvrti u koju se doselila prije nedjelju dana, a policija još nikoga nije osumnjičila za ubistvo, piše Daily Mail.

Neko je pozvao policiju da provjeri je li s Christinom sve u redu. Pronašli su je mrtvu u spavaćoj sobi, ali nisu otkrili ko ih je nazvao. U šturom saopštenju, lokalna je policija samo navela da nemaju razloga vjerovati da postoji prijetnja za druge stanovnike u komšiluku.

Sources say surveillance video shows a man following Christina Carlin-Kraft into the building the night before her body was discovered. Police believe he left by jumping off the balcony. https://t.co/0PMhE1jaQz pic.twitter.com/12k3VOvnem