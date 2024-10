U stotoj godini umrla Lili Ebert, jedna od posljednjih preživjelih iz Aušvica

LONDON - Preminula je Lili Ebert /100/, jedna od posljednjih preživjelih iz logora Aušvic-Birkenau.

"Lili Ebert umrla je mirno u svom domu okružena porodicom", objavio je njen praunuk Dav Forman na mreži "X".

Lili Ebert imala je 20 godina kada je deportovana iz svog rodnog grada u Mađarskoj u koncentracioni logor.

"Pretrpjela je nezamisliv gubitak kada su joj majku, mlađu sestru i brata nacisti ubili u gasnim komorama, ali je obećala da će ispričati svoju priču", rekao je njen praunuk.

Nakon što je oslobođena iz Aušvica, živjela je u Švajcarskoj i Izraelu prije nego što se preselila u Veliku Britaniju 1967. godine i naselila u London.

Lily Ebert — 1923-2024. A light that shone so brightly has today gone dark. pic.twitter.com/A5bymeiFTG