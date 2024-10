U stravičnim poplavama u Španiji najmanje 13 poginulih (FOTO, VIDEO)

MADRID - Najmanje 13 ljudi poginulo je u poplavama na jugoistoku Španije, javio je medijski servis "TVE", pozivajući se na izvještaje iz policije.

Guverener Valensije Karlos Mazon izjavio je ranije da je pronađeno nekoliko tijela, ali nije govorio o broju stradalih, "iz poštovanja prema porodicama".

At least 13 dead in flash floods in Spain https://t.co/UsSllViMlW