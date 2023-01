U sudaru autobusa poginulo 10, a povrijeđeno preko 30 osoba (VIDEO)

MAHARASTRA - ​Najmanje 10 ljudi je poginulo, uključujući dvoje djece, a preko 30 je povrijeđeno nakon sudara autobusa s kamionom na auto-putu u zapadnoj indijskoj državi Maharastra u petak.

Autobus je putovao iz Mumbaija u Širdi - mali hramski grad poznat po bogomolji Sai Babe, duhovnog učitelja kojeg milioni ljudi svih vjerskih zajednica poštuju kao sveca.

Policija je saopštila da se autobus, u kojem je bilo oko 50 putnika, frontalno sudario s kamionom u 5.30 ujutro.

A horrific accident took place on the Nashik-Shirdi Highway near Pathare village. At least 10 Devotees died and 12 others were seriously injured after a bus going to Shirdi collided with a truck in Maharashtra. @NagarPolice @DGPMaharashtra @Nukkadlive1 pic.twitter.com/SkS1fT3noU