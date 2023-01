U sudaru helikoptera najmanje četvoro poginulih (VIDEO)

SIDNEJ - Najmanje četiri osobe su poginule, a 13 je povrijeđeno u sudaru dva helikoptera nedaleko od grada Gold Koust na istoku Australije, javili su danas lokalni mediji.

Prema navodima medija, sudar se desio u vazduhu dok je jedna letjelica sletala, a druga pokušavala da poleti.

Mediji navode da su najmanje tri lica u teškom stanju.

#BREAKING Helicopter crash outside #SeaWorld on the #GoldCoast. Possibly two helicopters collided. It’s bad. pic.twitter.com/K3YYyxXWum